الإمارات تستضيف اجتماعا دوليا لبحث الربط الإقليمي في قطاع الطاقة بمشاركة البحرين وأمريكا وإسرائيل

استضافت الإمارات، اجتماعا دوليا، ناقش عددا من القضايا الحيوية المرتبطة بقطاع الطاقة والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تخدم المنطقة بأكملها.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة الرائدة تأتي على ضوء الاتفاق "الإبراهيمي" للسلام التاريخي الذي وقعته الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل في سبتمبر الماضي ويمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.



ووفق الوكالة، ضم الاجتماع كلا من سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين، ودان برويلات سكرتير إدارة الطاقة الأمريكية، والدكتور يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، الذي حضر الاجتماع عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالإضافة إلى إيهود أودي أديري المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية.



وأكد الاجتماع، أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام، والبيان المشترك حول إنشاء استراتيجية رؤية طموحة لقطاع الطاقة، والذي صدر في الأول من أكتوبر الماضي، حيث تجمع الرؤية كلا من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين، ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الطاقة في دولة إسرائيل.



وشدد المجتمعون، على ضرورة تكثيف جهودهم المشتركة لإيجاد حلول لتحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة، من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.



وأكدوا أن تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي، وهو الإطار العام الذي يدعمه الاتفاق "الإبراهيمي" للسلام.



وقد تناول الاجتماع مناقشة الأطر الإقليمية المتعددة الداعمة للتوجه العام نحو الربط الإقليمي للطاقة، والمسارات التي يمكن أن تتخذها الدول المعنية لتوسيع نطاق التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، عبر تعزيز وتوسيع المشاريع الجارية والمستقبلية، مؤكدين أن النظرة المشتركة لتنمية الطاقة الإقليمية، تعمل على تعزيز وتعميق الشراكات الاستراتيجية بشكل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة.