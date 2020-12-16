 الولايات المتحدة تدين اختطاف أكثر من 300 تلميذ في نيجيريا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تدين اختطاف أكثر من 300 تلميذ في نيجيريا

أولياء الأمور الطلاب
أولياء الأمور الطلاب
رويترز
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:21 ص

دانت وزارة الخارجية الأمريكية اختطاف أكثر من 300 تلميذ من مدرستهم في شمال غرب نيجيريا، مشيرة إلى أنها ستحقق في إعلان "بوكو حرام" مسؤوليتها عن الحادث.

وقال وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات اختطاف أكثر من 300 تلميذ من مدرستهم في شمال غرب نيجيريا"، مضيفة أنها تحقق "في إعلان بوكو حرام مسؤوليتها".

وكان زعيم جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، أبو بكر الشكوي، أعلن مسؤولية الجماعة عن خطف مئات الطلاب الثانويين في شمال غرب نيجيريا، وذلك في تسجيل صوتي نشر صباح أمس الثلاثاء، حسب "فرانس برس".

وقال في التسجيل: "أنا أبو بكر الشكوي، وإخواننا، نقف وراء عملية الخطف في كاتسينا".

وكانت الحركة خطفت 276 تلميذة في مدرسة ثانوية في شيبوك عام 2014، ما أثار موجة تنديد عالمي، وفقا للوكالة الفرنسية.

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