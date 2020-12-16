أستراليا تشكو الصين أمام منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم على صادرات الشعير

أعلن وزير التجارة الأسترالي سيمون بيرمنجهام، اليوم الأربعاء، اعتزام أستراليا تقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية؛ بسبب الرسوم التي فرضتها الصين في وقت سابق من العام الحالي على صادرات أستراليا من الشعير.

وأضاف بيرمنجهام، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة كانبرا :"هذه هي الخطوة المنطقية والمناسبة التالية بالنسبة لأستراليا".

وكانت الصين قد أعلنت في مايو الماضي فرض رسوم مكافحة دعم على وارداتها من الشعير الأسترالي بنسبة إجمالية تبلغ 5. 80%.

وقالت السلطات الصينية، إن قرارها جاء في أعقاب تحقيق بشأن صادرات الشعير الاسترالية وأظهر أنها تنتهك قواعد التجارة.

وقال بيرمنجهام، إنه سيتم نقل النزاع إلى منظمة التجارة العالمية الليلة.

وأضاف: "مازلنا محبطين من أن الصين لم تتواصل مع أستراليا لعلاج مخاوفها والآن نعتقد أن دخول الحكم المستقل هو الخطوة الأكثر مناسبة لتسوية هذا النزاع".

وتشهد العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الصين وأستراليا توترا متصاعدا منذ أوائل العام الحالي في أعقاب تأييد أستراليا للدعوة الأمريكية لإجراء تحقيق دولي لمعرفة أصل فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وانتقل منها إلى باقي أنحاء العالم، ثم قرار أستراليا حظر استخدام معدات شركة هواوي الصينية في إقامة شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وفرضت الصين سلسلة من الرسوم التجارية والإجراءات الجمركية التي تؤخر دخول العديد من الصادرات الأسترالية إلى السوق الصينية خلال الشهور الأخيرة بما في ذلك صادرات الخمور واللحم البقري والفحم.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا حيث استوردت الصين خلال العام المالي 2018/2019 حوالي 26% من إجمالي صادرات أستراليا للعالم بقيمة إجمالية بلغت 235 مليار دولار أسترالي.

ومن ناحيته، قال وزير الزراعة الأسترالي ديفيد ليتل براود، في بيان اليوم الأربعاء، إن أستراليا تدعم دائما أي نظام تجاري قائم على القواعد، وسنتعامل دائما مع شركائنا التجاريين بطريقة نزيهة لكننا سندافع عن حقوق ومصالح المصدرين الأستراليين، اتخذنا في السابق خطوات ضد كندا بشأن معاملة صادرتنا من الخمور وحققنا نتيجة إيجابية ونحن الآن نتحرك ضد الهند بشأن السكر.. أنا واثق من أننا سنتمكن من الحصول على نتيجة إيجابية لصناعة الحبوب لدينا".