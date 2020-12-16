محافظ جنوب سيناء يشهد حفلًا لتنشيط السياحة بشرم الشيخ

شهد محافظ جنوب سيناء خالد فودة حفلًا، مساء الثلاثاء، أقامته إحدى شركات السياحة الكبرى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلين لأهم وكلاء السفر ومالكي ومديري الشركات السياحية الأوكرانية، في ختام ورشة عمل التسويق والترويج للمنتجعات السياحية بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة.

وقال محمود عرفه مدير الشركة المنظمة إن الهدف من الورشة تشجيع السياحة وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، كما تظهر الزيارة أهم الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي خطر جائحة "كورونا".

من جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء - في كلمته خلال الحفل - بمدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة نظيفة وصديقة للبيئة وخضراء وآمنة.ً

وأكد المحافظ أن جميع فنادق شرم الشيخ حاصلة على ترخيص وزارة السياحة وتنفذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بنسبة إشغال 50% .. مشيرًا إلى أن المحافظة تكاد تكون صفر "كورونا".

وفي ختام كلمته، قدم المحافظ الشكر للشركة المنظمة وإدارة المنتجع السياحي وقدم الشكر لوزير السياحة على جهوده في دعم القطاع.