بدء تسليم لقاح سبوتنيك 5 ضد فيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في روسيا

بدأت شركة "بيوكاد"، إحدى الشركات المصنعة للقاح "سبوتنيك 5"، في تسليم اللقاح ضد فيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في روسيا.

وجاء في بيان الشركة المصنعة والذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن: "شركة -بيوكاد- للتكنولوجيا الحيوية تبدأ في توريد اللقاح ضد "كوفيد-19" لمركز غامالي للتطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في الدولة".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك 5" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات الفيروسات الغدية البشرية" مدروسة جيدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وبدأت في روسيا، في الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.