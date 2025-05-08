رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة في مجموعة الهبوط بالدوري

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات مباراة سموحة أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الهبوط في المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل سموحة سلبيا مع طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب محمد فتح الله، لاعب الطلائع.

وكتبت الرابطة في بيان لها أن العقوبات جاءت طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة طلائع الجيش:

إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعبة خطر.

كما شددت الرابطة على تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ويحتل سموحة المركز الخامس في مجموعة الهبوط برصيد 23 نقطة من 4 مباريات، بفارق الأهداف خلف طلائع الجيش الرابع بنفس الرصيد من النقاط.