كشف رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن فكرة تطوير مجمع التحرير بدأت منذ أكثر من عام مضى، لافتا في الوقت ذاته أن طبيعة تطوير مجمع التحرير والشراكة التي ستتم في تطويره فريدة من نوعها .

وقال رئيس صندوق مصر السيادي - في تصريحات خاصة لبرنامج مال وأعمال الذي تقدمه الإعلامية "دينا سالم"عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس - إنه تم عمل كافة المقومات التي يحتاجها أي مستثمر حتى يأخذ على أساسها القرار .

وأضاف أن حجم الاستثمارات في تطوير مجمع التحرير كبير، بسبب طبيعة الاستثمار الفندقي الذي سوف يتم توفيره في المجمع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطوير مجمع التحرير سيتم باستثمارات 3.5 مليار جنيه .

وأضاف أن المكون الفندقي لن يتعدى 50% من مساحة مجمع التحرير بعد التطوير، وسوف يكون مقصدا سياحيا في سماء القاهرة.

وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية في مجمع التحرير بعد تطويره ستكون نحو 150 غرفة فندقية و150 جناحا فندقيا، مبينا في الوقت ذاته أن منطقة وسط المدينة تجذب عددا كبيرا من السائحين خاصة بعد التطور الكبير الذي يحدث مؤخرا في القاهرة.