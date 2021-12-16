الأرصاد: اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية يوم الأحد المقبل

نفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تأثير على الملاحة البحرية حتى يوم السبت المقبل، منوهة إلى الاضطراب الكامل في حركة الملاحة البحرية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن أمواج البحر المتوسط ترتفع بمعدل 5 أمتار يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى تسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد، في حالة عدم الاستقرار الجوية.

ولفتت إلى عدم وجود قلق أو مشكلات من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ذاكرة في الوقت نفسه أن درجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 9 إلى 8 درجات على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت مدير الاستشعار عن بعد، إلى تعرض معظم أنحاء الجمهورية لنشاط رياح مثير للأتربة يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق خاصة السريعة والصحراوية، يومي الأحد والاثنين، قائلة إن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة ما بين غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وناشدت المواطنين متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة، والابتعاد عن مواقع التواصل التي تسبب ذعرًا وهلعًا، إضافة إلى القيادة بهدوء خلال فترة تكون الأتربة، وارتداء الملابس الشتوية خلال الليل والنهار، وأخيرًا الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء خلال فترة سقوط الأمطار.