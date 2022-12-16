الخارجية الروسية: اتصالات مع دمشق حول اقتراح أردوغان لقاء الأسد وبوتين

قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تنظر بإيجابية كبيرة لفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماع ثلاثي لقادة تركيا وسوريا وروسيا الاتحادية.

وأضاف بوجدانوف، لوكالة سبوتنيك الروسية، حسبما ذكرت اليوم الجمعة، حول نظرة روسيا إلى فكرة أردوغان: "إنها إيجابية للغاية".

وأشار إلى إجراء موسكو حاليا اتصالات مع "الأصدقاء السوريين"، حول هذه الفكرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد كشف أمس عن اقتراحه على روسيا عقد آلية ثلاثية تركية روسية سورية، تنتهي بعقد لقاء بين قادة الدول الثلاثة.

وقال إردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية أمس، إنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، مؤكدا أن بوتين، قابل ذلك بإيجابية.

وأضاف أنه "بهذا الشكل نكون بدأنا سلسلة اللقاءات"، متابعا: "نريد أن نُقْدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ومن أجل هذا يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت إلى أن "الخطوات التي نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالحنا الوطنية".

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية، قد نقلت الأسبوع الماضي، عن عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، قوله إن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان وبشار الأسد، موضحا أن سوريا رغبت في تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في يونيو 2023.