مرتضى منصور يحمل جماهير الزمالك مسؤولية ضعف عروض الرعاية

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جماهير الفريق الأبيض مقصرة في دعم لاعبيها خلال الفترة الماضية.

وأضاف منصور في تصريحات عبر قناة ناديه، اليوم الجمعة: «اقتربنا من التوصل لاتفاق مع شركة الراعية في الساعات الماضية، بعد أن قررت رفع المقابل المادي كما أرادنا».

وتابع رئيس الزمالك: «جمهور الزمالك السبب في موضوع الرعاية ده، لما بيتعمل استفتاء على السوشيال ميديا بيطلع لعيبة الأهلي 70 ألف، وأحسن لاعب في مصر اللي هو زيزو محدش بيصوتله».

وأوضح منصور: «أنتوا المسؤولين في كل حاجة بتحصلنا، ما تخشوا على موقع الرابطة وطلعوا اللاعب بتاعكوا أحسن لاعب، والشركات الراعية بتاخد دا مؤشر للشعبية».

وأتم: «هناك اجتماعات خلال الساعات القادمة لحسم ملف الرعاية، وياريت جماهير الزمالك تدعم لاعبيها في الفترة المقبلة عشان دا هيفرق جدا معاهم».