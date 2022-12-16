تعرف علي دور الغذاء في تثبيط أو إسراع تحويل الدواء لمادة فعالة

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه في بعض الأحيان يلعب الغذاء دورا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعلية الدواء تبعا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات.​



وأوضحت الهيئة أنه إذا قام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات، يتكسر الدواء بسرعة فتقل فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيت عمل الإنزيمات، ويطول مفعول الدواء بالجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية، أو التداخل مع الأدوية الأخرى.​



وأكدت الهيئة على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.