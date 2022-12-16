 سي إن إن: زيلينسكي يدعو الفيفا للسماح له ببث رسالة سلام قبل نهائي كأس العالم - بوابة الشروق
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سي إن إن: زيلينسكي يدعو الفيفا للسماح له ببث رسالة سلام قبل نهائي كأس العالم

وكالات
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 10:30 م
قالت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السماح له ببث رسالة سلام قبل مباراة نهائي كأس العالم يوم الأحد.

وذكر تقرير الشبكة، الذي جاء في يوم شنت فيه روسيا واحدة من أكبر هجماتها خلال الحرب، أن زيلينكسي يريد الظهور عبر رابط فيديو قبل لقاء الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل بالدوحة في مباراة من المتوقع أن يشاهدها مئات الملايين حول العالم، بحسب وكالة رويترز.

ولم يرد الفيفا على طلبات متكررة للتعليق، لكن من غير المرجح أن يمنح زيلينسكي منبرا نظرا لقواعد الاتحاد المناهضة للرسائل السياسية في كأس العالم.

وأطلقت روسيا أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا يوم الجمعة في واحدة من أكبر هجماتها منذ بداية الحرب، بينما حذرت كييف من أن موسكو تخطط لشن هجوم شامل جديد في أوائل العام المقبل.

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