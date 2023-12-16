استشهاد أم وابنتها برصاص قناصة الاحتلال بكنيسة العائلة المقدسة في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهدت أم وابنتها، السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في كنيسة العائلة المقدسة في غزة.

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال التي تحاصر حي الزيتون من مدينة غزة تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحة الكنيسة.

وتواصل قوات الاحتلال تهديد أكثر من 600 نازح غالبيتهم من أبناء شعبنا المسيحيين في غزة، بإخلاء الكنيسة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وفي 19 أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين، ما اسفر حينها عن استشهاد 18 مواطنا.