الديوان الملكي الهاشمي ينعى الشيخ نواف الصباح ويعلن الحداد لمدة 7 أيام

نعى الديوان الملكي الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، المغفور له، بإذن الله، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وبأمر من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الراحل، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم السبت.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي، عن تأثر الملك عبدالله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب دولة الكويت الشقيقة والشعب الكويتي العزيز في هذا الظرف الصعب.

ويضرع الديوان الملكي الهاشمي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وشعبه الكريمين الصبر والسلوان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".