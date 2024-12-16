محافظ الغربية يُلبي طلب طفلة ويشجع موهبتها بالتقاط الصور في مكتبه

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، لطلب الطفلة ميرنا علاء، الموهوبة بالتصوير، التي زارت مكتبه لتلبية شغفها وتوثيق هذا اللقاء الفريد بكاميرتها الصغيرة.

وعبرت الطفلة ميرنا، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، عن شغفها بالتقاط الصور وتوثيق اللحظات المميزة خلال جولات المحافظ المتعددة؛ ما جذب انتباه المحافظ ليحقق لها أمنيتها بلقاء في مكتبه.

وأهدى المحافظ، الطفلة ميرنا هدية تذكارية تقديراً لشغفها الكبير بالتصوير، وذلك في لفتة إنسانية تشجيعية لدعم موهبتها.

كما أهدى المحافظ، هدايا لأشقائها الصغار أيضاً، تقديراً لدورهم في تشجيع شقيقتهم ودعمها في متابعة شغفها.

وقالت ميرنا أثناء لقائها بمحافظ الغربية: "أحلم دائماً بأن أكون مصورة مشهورة وأن أصور الأشخاص في الأماكن الجميلة وأحداث الحياة اليومية، كنت أتمنى أن التقط صور للمحافظ لأنه يمثل رمزاً للغربية ، وأريد أن تكون هذه اللحظة ذكرى خاصة في حياتي".

بدوره استجاب المحافظ لهذا الطلب بكل ابتسامة وترحيب:" إنه من دواعي سروري أن ألتقي بالموهوبة الصغيرة وأن أحقق لها هذه الأمنية، رؤية شغفها بالتصوير واهتمامها بالتوثيق يجسد روح الطفولة المبدعة، ونحن في المحافظة نحرص دائماً على دعم المواهب الصغيرة وتشجيعها".

وأضاف الجندي: "أشجع ميرنا وجميع الأطفال الموهوبين على متابعة شغفهم واكتشاف مواهبهم، فهي جزء من المستقبل الذي نأمل أن يكون مشرقاً بكل المواهب والإبداعات".

فيما تجسدت اللحظة الفريدة بحياة ميرنا عندما التقاطت عدة صور لمحافظ الغربية في مكتبه باستخدام كاميرتها الصغيرة، لتكون هذه اللحظات الجميلة والذكرى المميزة التي ستحملها معها دائماً.

Amr