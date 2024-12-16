اجتماع صيني هندي رفيع المستوى بشأن النزاع الحدودي

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع مع الهند بشأن نزاعاتهما الحدودية، هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات، في مؤشر على تحسن العلاقات بعد سنوات من التوتر.

وقالت نيودلهي في أكتوبر الماضي، إنها توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن تسيير دوريات في المناطق المتنازع عليها.

ووقع اشتباك دام بين جنود البلدين عام 2020 على حدود التبت ومنطقة لاداخ الهندية، خلَّف ما لا يقل عن 20 قتيلا على الجانب الهندي وأربعة على الجانب الصيني.

وسيعقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في بكين يوم الأربعاء حول مسألة الحدود الصينية الهندية، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيجتمع المسئولان في إطار آلية مناقشة ثنائية رفيعة المستوى، تم إنشاؤها عام 2003، وهي آلية "الممثلين الخاصين" لقضايا الحدود.

يعود آخر لقاء من هذا النوع إلى ديسمبر 2019، بحسب وسائل إعلام هندية.

وتم الإعلان عن اتفاق أكتوبر قبيل اجتماع رسمي نادر هو الأول منذ خمس سنوات بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة بريكس.

ويشترك العملاقان الآسيويان في حدود يبلغ طولها 3500 كيلومتر، تظل مصدرا دائما للتوتر وتسجل مناوشات متفرقة.

وتتبادل بكين ونيودلهي، الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على أراض على طول خط الحدود غير الرسمي على المرتفعات العالية.