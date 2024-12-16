مبابي يقود قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس انتركونتيننتال.

ويواجه ريال مدريد الإسباني فريق باتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم الأربعاء القادم، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس انتركونتيننتال.

وشهدت قائمة ريال مدريد الإسباني تواجد كيليان مبابي، بعد تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة باتشوكا المكسيكي في كأس انتركونتيننتال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - يوسف لخديم - راؤول أسينسيو - لورينزو

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدوارد كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو - فيكتور مونوز.

وكان باتشوكا المكسيكي قد تغلب على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية، من المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول أمس السبت، على ملعب 974، في نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال.