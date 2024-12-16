منطقة المنيا الأزهرية تستعد لأداء امتحانات المهام الأدائية ونهاية الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس منطقة المنيا الأزهرية بمحافظة المنيا، جاهزية جميع معاهد المنطقة من حيث المقرات والأدوات اللازمة، والتنسيق مع جميع المعاهد لضمان سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفق اللوائح والتعليمات المحددة، وضبط آليات المراقبة، لضمان النزاهة والشفافية في الامتحانات.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي شهدته منطقة المنيا الأزهرية، بحضور الشيخ عصام محمد حسونة، وكيل أول المنطقة، مديري الإدارات التعليمية، وجميع موجهي الإدارات؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات المهام الأدائية وامتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الأول 2025-2024.

وشدد حسانين على متابعة الطلاب وتوفير الدعم اللازم لهم للتعامل مع المهام الأدائية بتميز، والعمل بروح الفريق والتعاون بين الموجهين والعاملين بالمعاهد لتحقيق النجاح المطلوب وضمان راحة الطلاب خلال الامتحانات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لضمان سير العملية الامتحانية بكل سلاسة.