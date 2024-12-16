وزير الدفاع الإسرائيلي: نؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، قوله: "نحن أقرب إلى إبرام صفقة تبادل أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى".

وأضاف كاتس: "المختطفون هم الهدف الأول للحرب"، مؤكدا: "نؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة خلال الشهر المقبل، في حين تظاهر الآلاف في مدن إسرائيلية عدة، للمطالبة بالإسراع في إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسئولين الإسرائيليين يتعاملون مع المفاوضات بحذر ويدركون أنها قد تنهار في أي لحظة، بحسب الجزيرة نت.

ونقلت عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أكثر تصميما من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق. وذكرت أن الخلافات الرئيسية تتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم ضمن الصفقة.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي كبير قوله إن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق.

وأكد هذا المسئول الإسرائيلي أن الاتفاق سيسفر عن عودة عدد غير معروف من المحتجزين وليس جميعهم.