ترامب يدعو بايدن إلى التوقف عن بيع الأجزاء غير المستخدمة من الجدار الحدودي

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الاثنين ، إدارة بايدن إلى التوقف عن بيع الأجزاء غير المستخدمة من الجدار الحدودي التي تم شراؤها ولكن لم يتم تركيبها خلال إدارته الأولى.

وهدد ترامب في كلمة له في ناديه في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا ، باتخاذ إجراءات قانونية ، قائلا إنه تحدث إلى المدعي العام في تكساس كين باكستون ومسؤولين آخرين في الولاية حول أمر تقييدي محتمل.

و قال ترامب: "سننفق مئات الملايين من الدولارات على بناء نفس الجدار الذي لدينا بالفعل"، مضيفا ،:" إنه تقريبا عمل إجرامي."

يشار إلى أن الكونجرس كان قد طلب في العام الماضي من إدارة بايدن التخلص من قطع الجدار الحدودي غير المستخدمة.

ويسمح الإجراء ، المدرج في قانون تفويض الدفاع الوطني الشامل ، ببيع أو التبرع بالمواد للولايات الواقعة على الحدود الجنوبية ، بشرط استخدامها لتجديد الحواجز الحالية ، وليس تركيب حواجز جديدة.