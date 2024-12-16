المرصد السوري: إسرائيل تتوغل في ريف درعا بالقرب من الجولان المحتل

سُمعت أصوات انفجارات عنيفة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، تبين أنها ناجمة عن تفجير القوات الإسرائيلية حقل ألغام على أطراف مدينة البعث غرب القنيطرة، بالقرب من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي من محافظة درعا، حيث تمركزت القوات في شوارع القرية وتقوم بالتجول داخلها، بالإضافة إلى تفتيش بعض المواطنين.

كما حاولت القوات الإسرائيلية التقدم نحو قرية عابدين المجاورة، إلا أن الأهالي تصدوا لها ومنعوها من دخول القرية.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد طلبت من الأهالي يوم أمس في المناطق التي توغلت إليها حديثاً بالقرب من الجولان السوري المحتل بتسليم السلاح.

وهذا التطور العسكري يأتي في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ويعكس تحركات مستمرة على الأرض في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل.

وشهدت قرية المعلقة عند الحدود الإدارية بين القنيطرة ودرعا يوم أمس، تصعيداَ ميدانياً بعد دخول مجموعات من القوات الإسرائيلية إلى المنطقة وقطعها الطريق الواصل بين القرية وبلدة صيدا بالقرب من الجولان السوري المحتل.