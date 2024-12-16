وزير الأمن الداخلي الأمريكي: لا تورط أجنبي بشأن مشاهدات المسيرات

بعد العديد من مشاهدات المسيرات في شرقي الولايات المتحدة، أفادت تقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خصصت موارد إضافية لمعالجة هذه القضية.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس في مقابلة تلفزيونية مع قناة (إيه بي سي) يوم الأحد إنه تم نشر موظفين وتقنيات إضافية لدعم الشرطة في نيوجيرسي.

وتابع مايوركاس: "لا شك أن الناس يرون مسيرات". ورغم أن بعض المشاهدات كانت بالفعل لمسيرات، أشار الوزير إلى أن البعض الآخر كان لطائرات مأهولة.

وأضاف: "أريد أن أطمئن المواطنين الأمريكيين أننا نتعامل مع الموضوع".

وأشار مايوركاس إلى أن الآلاف من المسيرات تحلق في الولايات المتحدة كل يوم، وأكد أن إدارة الطيران الاتحادية (إف إيه إيه)غيرت قواعدها العام الماضي للسماح لها بالطيران ليلا.

كما شدد مجددا على أنه لا توجد أدلة على "تورط أجنبي" في المشاهدات.

وكانت هناك تقارير وجدل حول المسيرات التي تحلق في سماء الساحل الشرقي لعدة أيام، وخاصة في ولايتي نيوجيرسي وماريلاند.

وقد بدأت هذه الظاهرة الغامضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فوق نيوجيرسي، عندما تم رصد جسم طائر غير مأهول بالقرب من منشأة عسكرية.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأضواء ساطعة في السماء، مما أدى إلى تكهنات متزايدة.

وتتنوع النظريات التي يتم مناقشتها عبر الإنترنت بين التجسس، والتدريبات العسكرية السرية، وحتى الحياة خارج كوكب الأرض.