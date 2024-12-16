نشرت فضائية «الغد»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو للجد الفلسطيني خالد نبهان، صاحب مقولة «روح الروح»، طالب فيه بوقف الحرب على غزة، وذلك قبل استشهاده اليوم في غارة إسرائيلية.

وقال في لقاء سابق للقناة، إن أهل غزة يعيشون «واقعًا مؤلمًا»، منوهًا أن عشرات الآلاف انتقلوا إلى خيام، لا تحوي دورات مياه أو مقومات للحياة.

وأشار إلى أن «المواطنين بالكاد يحصلون على حبة طماطم ورغيف خبز في اليوم»، لافتًا إلى أن «المساعدات المقدمة لا تكفي كل الناس».

واعتبر أن «وقف الحرب» الحل الوحيد للمأساة التي تعيشها غزة، معقبًا: «إحنا قاعدين نتعذب والناس تتلذذ على عذابنا، ليش ما يفكروا يحلونا بطريقة فيها مفاوضات، وين العالم اللي بتحكي عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومجلس الأمن!».

ولفت إلى أن وضع النازحين مأساوي في الخيام، مضيفًا: «الناس بتبكي، وفي شباب زي الورد وأطفال إلهم 3 أيام مش واكلين لقمة.. كيلو الرز بيتوزع على 20 فرد.. بقول لكل العالم يتقوا الله فينا ويوقفوا الحرب، نحن نعذب عذاب الجحيم».

واستشهد الشيخ خالد نبهان، جد الطفلة الفلسطينية الشهيدة «ريم»، صاحب عبارة «روح الروح»، في غارة إسرائيلية عنيفة على النصيرات، أودت بحياة العشرات من المدنيين.