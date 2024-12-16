وزير الخارجية البريطاني يكشف عن إجراء اتصال مع هيئة تحرير الشام

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المملكة المتحدة أجرت اتصالًا مع مجموعة المعارضة السورية التي أطاحت بحكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

في الوقت نفسه، أوضح لامي أن هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، وذلك في تصريحاته التي أدلى بها لمحطة "بي بي سي" وقناة "سكاي"، وأردف:" لكن يمكننا إقامة اتصال دبلوماسي – ولدينا اتصال دبلوماسي، كما هو متوقع".

وفي ذات السياق، كانت حكومة الولايات المتحدة أعلنت عن إجراء اتصال مع المنظمة الإسلاموية المحظورة في أمريكا أيضا.

وأضاف لامي في المقابلة التلفزيونية:" نريد أن نرى حكومة تمثيلية، حكومة شاملة (لكل الطوائف). نريد ضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وعدم استخدامها. كما نسعى إلى التأكد من أن العنف لن يستمر".

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تخصيص 50 مليون جنيه إسترليني (حوالي 60 مليون يورو) كمساعدات إنسانية للمنطقة.

وردا على سؤال عن إمكانية إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في بريطانيا، قال لامي إن المجموعة ستظل محظورة، مشيرًا إلى أنها نشأت من تنظيم القاعدة. وتابع: "سنحكم عليها بناءً على أفعالها". ورفض الإدلاء بتصريحات حول أي حظر مستقبلي. واختتم حديثه بالقول: "لكننا ندرك بالطبع أن هذه لحظة مهمة لسوريا".