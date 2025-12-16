نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة منذ عام 2016 تحذر من حدوث بطالة بين أطباء الأسنان، مؤكداً أن الدراسات التي أعدتها النقابة تم تقديمها للجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات ومستشار رئيس الجمهورية.

وأوضح هيكل، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن السبب الرئيسي لزيادة الأعداد يعود إلى رغبة الطلاب في الالتحاق بكليات القمة، إضافة إلى سهولة إنشاء كليات طب الأسنان والصيدلة مقارنةً بكليات الطب البشري، حيث تكلفتها أقل بكثير ولا تحتاج إلى مستشفيات تعليمية، بينما يدفع الطالب تقريباً نفس المصاريف، ما يجعل القطاع الخاص يحقق أرباحاً أكبر.

وأشار إلى أن عدد أطباء الأسنان في مصر تجاوز 115 ألف طبيب، موزعين على 85 كلية، وهو عدد غير منطقي مقارنةً بالمعايير العالمية، مبيّنا أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها 350 مليون نسمة ويخرج منها 6500 طبيب أسنان سنوياً، بينما تصل أعداد الخريجين في مصر إلى 800 طالب في الدفعة الواحدة.

ولفت نقيب الأطباء إلى التناقض بين الجهات الحكومية، حيث تقول وزارة الصحة إن هناك اكتفاءً من أطباء الأسنان، بينما تواصل وزارة التعليم العالي فتح كليات جديدة، ما يزيد من عدم التوازن في سوق العمل ويؤدي إلى ممارسة بعض الخريجين لمهن أخرى غير الطب.

وبشأن الحلول، أكد هيكل أن النقابة اقترحت منذ عام 2021 وقف إنشاء كليات جديدة وتحويل الكليات التي فتحت مؤخراً إلى كليات قائمة، مع تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بنسبة زيادة طفيفة جداً، بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي وتوزيع السكان جغرافياً، كما طالب بالنظر في توسيع برامج الدراسات العليا لتخصصات متعددة داخل طب الأسنان، مثل زراعة الأسنان، التركيبات، وعلاج الجذور، لتوفير فرص عمل أفضل للخريجين.