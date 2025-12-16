لويس إنريكي يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025

تُوّج الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، خلال حفل ذا بيست الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وتفوق إنريكي على مجموعة من أبرز المدربين في العالم، من بينهم هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، ومايكل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المدربين على مستوى اللعبة.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمجهودات إنريكي خلال الموسم الماضي، حيث قاد باريس سان جيرمان لتحقيق نتائج مميزة على الصعيد المحلي والقاري، وأظهر قدرة فنية عالية في إدارة الفريق والتعامل مع النجوم الكبار.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة مراسم حفل توزيع جوائز ذا بيست 2025، الذي يجمع نخبة من أبرز اللاعبين والمدربين في كرة القدم العالمية، ويعد منصة للاعتراف بالإنجازات الفردية والجماعية خلال الموسم المنصرم.