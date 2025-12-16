قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت منذ أكثر من شهر، في التواصل مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة للإدارات المالية، لتخصيص ميزانية لتحصين الكلاب وتعقيمها وإنشاء المأوي، بجانب توفير ميزانية لتعيين حوالي 2500 طبيب بيطري خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء الإثنين، أن الوزارة نسقت أيضا مع المحافظين لتخصيص عدد من الأراضي لبناء هذه المراكز، باعتبارها مراكز إيواء للطوارئ لإمساك الكلاب الضالة وتحصينها وتعقيمها ثم إطلاقها، بالإضافة لعزل الكلاب الشرسة والمشتبه بإصابتها بالسعار، طبقًا للاستراتيجية العالمية للسيطرة على مرض السعار 2030.

ولفت إلى التنسيق مع محافظ القاهرة لتخصيص 5000 متر بصفة مبدئية بحي التبين على الطريق الصحراوي، لبعدها عن الكتلة السكانية بحوالي 7 كم، لإقامة النموذج الأول للمأوي الطارئة.

وأوضح أن الوزارة ستسمح بتصدير الكلاب إذا كان بغرض الاقتناء وليس لأغراض أخرى، معلقًا: "في حاجتين مش هيحصلوا لا بغرض الأكل ولا إن إحنا نقتل الكلاب أو نسممها ".

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول ( هل سيتم تمويل هذه العمليات من موازنة الدولة أو من خلال التعاون مع جهات خارجية؟)، قائلًا: "في جزء كبير من موازنة الدولة وفي جزء بالتمويل من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير التمويل اللازم لها.. وأي حد من المجتمع الدولي عايز يساهم معانا معنديش أي مشكلة".

وسبق أن أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص قطعة أرض شرق طريق الأوتوستراد بنطاق حي التبين، لإنشاء مأوى متكامل للكلاب الضالة، على مساحة ٢.٢٨ فدان حوالى ٩٥٠٠ متر مربع بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تنفيذ خطة حكومية لمكافحة الكلاب الضالة.