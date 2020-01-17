فيات كرايسلر تدرس الدخول في مشروع مشترك لتصنيع سيارات كهربائية بالصين

أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات، اليوم الجمعة، أنها تجري محادثات مع شركة فوكسكون التايوانية للإلكترونيات من أجل إقامة مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين.

وقالت فيات كرايسلر إن المحادثات تتناول "إقامة مشروع مشترك بحصص متساوية بغرض تطوير وتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية والانخراط في مجال انترنت السيارات في الصين".

وأضافت الشركة أن "الأطراف بصدد التوقيع على اتفاق مبدئي سوف ينظم المناقشات المستقبلية التي تستهدف التوصل إلى اتفاقيات نهائية ملزمة خلال الشهور القليلة المقبلة".

غير أن الشركة الإيطالية الأمريكية ذكرت أنه "لا توجد ضمانات بشأن التوصل إلى اتفاقيات نهائية ملزمة، ولا على التوصل إلى أي اتفاق خلال هذا الإطار الزمني".

وتعتبر فيات كرايسلر متأخرة عن منافسيها في مجال السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، ومن المقرر أن تندمج مع شركة (بي.إس.إيه) الفرنسية، وهي الشركة الأم التي تضم بيجو وسيتروين وأوبل.