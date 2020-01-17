إثيوبيا تعتزم توليد الكهرباء جزئيا من سد النهضة العام المقبل

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صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن بلاده تعتزم البدء في توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي الكبير في أوائل عام 2021.

ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، عن بيكيلي قوله للصحفيين في واشنطن انه سوف يتم البدء في تشغيل اثنين من التوربينات في عام 2021، وسيتم تشغيل التوربينات الـ 11 المتبقية في العام التالي.

وأضاف: "سوف يبدأ الاختبار وإنتاج الكهرباء في عام 2021 ، وهذا يتوقف فقط على سرعة البناء لدينا".

وتابع إثيوبيا تخطط لملء السد في خلال مدة تتراوح من اربع إلى سبع سنوات اعتمادا على كمية الأمطار.

كانت اجتماعات اختتمت في واشنطن لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ، أول أمس الأربعاء.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 28 - 29 يناير الجاري للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في واشنطن، خسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

كانت 4 اجتماعات سابقة عقدت بين الدول الثلاث بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي قد انتهت بدون اتفاق.

وتتخوف مصر من أن يخفض سد النهضة حصتها من مياه النيل، بينما تشدد إثيوبيا على الحاجة إلى السد لتوليد الكهرباء.