اللجنة العامة لمجلس النواب تطرح تشكيلها الجديد بعضوية «داوود وخير الله»

عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعًا برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

وقررت اللجنة اختيار عدد من النواب ضمن أعضائها وهم "النائب المستقل ضياء الدين داوود، و النائب أحمد فؤاد أباظة أقدم الأعضاء بالبرلمان، والنائب أحمد خليل خير الله عن حزب النور، والنائب فريدي البياضي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والنائب المستقل عمرو يونس".

جدير بالذكر أن المادة مادة 24 تنص على:

تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.