لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل 3 أشخاص في تظاهرات مليونية 17 يناير

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرات ما أطلق عليه مليونية 17 يناير التي خرجت في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، إلى 67 شخصا.

وأكدت اللجنة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الإثنين: "سقوط عشرات الإصابات الحرجة بالرصاص الحي وسواه من أدوات القمع".

وقد انطلقت ظهر اليوم بولاية الخرطوم تظاهرة مليونية السابع عشر من كانون الثاني/يناير التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية، والتي تاتي في إطار جدول زمنى وضعته تلك اللجان فى المدن الثلاث مطالبين بالحكم المدنى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وتأتي تظاهرات اليوم وسط دعوة رسمية من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، للتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين لإجراء مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.

وتهدف تلك المشاورات الأممية إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

هذا وقد رحبت عدد من القيادات السياسية بالبلاد بالدعوة الأممية حيث جاءت أمس الأحد استجابة قوى الحرية والتغيير بالتعاطي الإيجابي مع دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

كما يتضامن الجانب الأمريكى مع تلك النداءات الأممية، حيث يقوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي للمساعدة في دعم دعوة فولكر للتشاور حول الأزمة السياسية في السودان، إلى جانب مبعوث الاتحاد الافريقي الذى يزور البلاد حاليا لنفس الغرض.

كما أبدت كذلك روسيا استعدادها لدعم السودان عبر تأكيدات السفير الروسي أمس الأحد لدى لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم بدعم بلاده قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن السودان فوق كل اعتبار.

ويشهد السودان احتجاجات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك.