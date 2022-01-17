قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه يتم حدوث هزات أرضية يوميًا ولكن تكون غير محسوسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الأحد، أن المواطنين شعروا بالزلزال الذي حدث يوم الثلاثاء الماشي بسبب عمقه وتداول أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع، أن مصر حتى الآن لم تدخل حزام الزلازل، على الرغم المنطقة التى يسجل منها الزلازل المحسوسة هى منطقة شرق البحر المتوسط وهى منطقة بها تراكيب جيولوجية.

واستكمل، أن البحر الأحمر لم يكن متواجد لفترة تتراوح لـ 65 مليون سنة وبدأ في الظهور بسبب الزلازل، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تؤكد توسع خليج العقبة وتمدده خلال العقود المقبلة ويحدث ذلك بسبب الهزات الأرضية.