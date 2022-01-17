الخارجية الأمريكية تعين لوسي تاملين قائمة بأعمال سفارتها في الخرطوم

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، تعيين لوسي تاملين قائمة بأعمال سفارتها في الخرطوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تاملين ستحل مكان براين شوكان، الذي تم ترشيحه لمنصب السفير الأمريكي في بنين.

ولفت البيان إلى أن السفيرة تاملين ستضيف الكثير للمنصب، كونها قد عملت سابقا مديرة لمكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان وسفيرة للولايات المتحدة في بنين ثم في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القول إنه سيتم إيفاد تاملين إلى السودان في هذا "المنعطف الحرج من مرحلة التحول الديمقراطي في السودان، وكل واشنطن ثقة فيها (السفيرة)"، مضيفا أن السفيرة ستظل في المنصب لحين ترشيح وتعيين سفير أمريكي جديد للسودان.