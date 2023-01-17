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حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا كبيرًا على أمريكا بنتيجة 35–16 ، في ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة العالم، والمقامة حاليًا في السويد وبولندا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم مصر بنتيجة 19–7، قبل أن يواصل الفراعنة تقدمهم في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحهم بنتيجة 35– 16.

وتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة بالدور التمهيدي مع منتخبي، المغرب وكرواتيا.

بتلك النتيجة، أنهى المنتخب الوطني مشواره في الدور التمهيدي متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بينما احتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد نقطتين.

وصعد منتخب اليد إلى الدور الرئيسي بالنقاط التي جمعها من مواجهته مع المنتخبين الصاعدان معه وهما، الكرواتي والأمريكي.

ومن المقرر أن يتواجد منتخب اليد في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، والتي يأتي على رأسها المنتخب الدنماركي بطل النسخة الماضية من بطولة العالم.