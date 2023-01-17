بوتين يحيل للبرلمان الروسي مشروع قانون لفسخ الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى الدوما «مجلس النواب» الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، ذكرت قاعدة بيانات الدوما أن «الرئيس الروسي أحال الوثيقة، وتم اليوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا».



ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.



وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد اتهمت في وقت سابق، مجلس أوروبا بممارسة «دبلوماسية مكبرات الصوت»، بعد رسالة وجهتها الأمينة العامة للمجلس ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا، تركز بالأساس على سد الثغرات المتبقية في حزم العقوبات السابقة.



وقالت فون دير لاين، في حديث لقناة «سي إن إن» الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا؛ تهدف بالأساس إلى سد الثغرات، وإحباط محاولات الالتفاف على العقوبات، وستتضمن إجراءات صارمة بحق من يعملون على الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.