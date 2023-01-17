الخارجية الفلسطينية تدين اعتراض الاحتلال للسفير الأردني لدى دخوله للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتراض شرطة الاحتلال الإسرائيلي للسفير الأردني غسان المجالي لدى دخوله المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات امتداد لمحاولات تكريس تدخلات الاحتلال غير القانونية في كل ما يتعلق بمسجد الأقصى المبارك وباحاته، وإجراءاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الأقصى.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الاحتلال بحق الأقصى هي تدخلات غير مشروعة واستفزازية، واعتداء على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وذلك في ظل الوصايا الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

وحيّت الوزارة موقف السفير الأردني ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القدس ومقدساتها، والعمل من أجل توفير جميع أشكال الحماية لها.