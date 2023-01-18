السجن 7 أعوام لمتهم بالاستيلاء على تليفون بـ12 ألف جنيه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "م.ع.م"، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في سرقة "ر.ح.ر"، مهندس بحري، بالإكراه، في القضية رقم 28247 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بإبلاغ شخص بسرقته من جانب آخر، تحت تهديد السلاح الأبيض، في أثناء توجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وفي أثناء سير المجني عليه مترجلًا ليلًا في الطريق العام في نطاق دائرة القسم، استوقفه المتهم، متخذًا من الليل ستارًا له وقام بدفعه مشهرًا سلاحًا أبيض "شفرة موس" في وجهه، وطلب منه التحصل على هاتفه المحمول، مما بث الرعب في نفسه فسلمه ذلك كرها عنه، ولاذا بالفرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم له صحيفة حالة جنائية؛ إذ دأب على ارتكاب العديد من الجرائم، وعند مشاهدته المجني عليه في أحد الشوارع المتفرعة من شارع خالد ابن الوليد ليلًا، قام المتهم بإخراج السلاح الأبيض "شفرة الموس" من أسفل خاتم كان يرتدي في يده، وأمسك المجني عليه بيده حتى لا يتعدى عليه، حتى استولى على الهاتف المحمول.

وأضافت التحقيقات أن المجني ليه استغاث بالمارة من الأهالي الذين تجمعوا حوله، وقاموا بالإمساك بالمتهم، وإبلاغ قسم الشرطة الذي حضر وتم ضبط المتهم، والهاتف المسروق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأن الهاتف الذي حاول سرقته يقدر ثمنه بمبلغ 12 ألف جنيه.