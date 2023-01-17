جيمس يقود ليكرز للفوز على روكتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

حقق النجم ليبرون جيمس أفضل رقم له هذا الموسم مسجلا 48 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على هيوستن روكتس 140 / 132 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتجاوز جيمس الأربعين نقطة خلال مباراة واحدة للمرة الثالثة منذ أن أتم الـ 38 عاما من عمره قبل أقل من ثلاثة أسابيع.

واستعاد ليكرز مذاق الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية قطعت سلسلة من خمسة انتصارات متتالية سبقتها.

وأضاف راسيل ويستبروك 24 نقطة لليكرز الذي رفع عدد انتصاراته بذلك في الموسم إلى 20 مقابل 24 هزيمة.

وعلى الجانب الآخر، حقق ألبرين شينجون أفضل رقم في مسيرته مسجلا 33 نقطة لكنه لم ينجح في إنقاذ روكتس من تلقي الهزيمة الـ 11 على التوالي.

وسجل فريد فانفليت 33 نقطة وأضاف سكوتي بارنيس 26 نقطة ليتغلب تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 123 / 121 في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وتلقى نيكس الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتعد الخسارة الـ 20 له في الموسم مقابل 25 انتصارا، بينما حقق رابتورز الفوز الـ 20 له في الموسم مقابل 24 هزيمة.

وتغلب جولدن ستيت واريورز على واشنطن ويزاردز 127 / 118 مستفيدا من تألق النجم ستيفن كاري الذي سجل 41 نقطة وجوردان بول الذي سجل 32 نقطة، كما تألق جا مورانت (29 نقطة) وديسموند بين (28 نقطة) في المباراة التي انتهت بفوز ممفيس جريزليس على فينيكس صنز 136 / 106 ، ليكون الانتصار العاشر على التوالي لجريزليس.

وسجل جايسون تاتوم 51 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس إلى الفوز على تشارلوت هورينتس 130 / 118 كما تغلب ميلواكي بكس على إنديانا بيسرز 132 / 119 وكليفلاند كافاليرز على نيو أورليانز بليكانز 113 / 103 وأتلانتا هوكس على ميامي هيت 121 / 113 ويوتا جاز على مينيسوتا تيمبروولفز 126 / 125 .