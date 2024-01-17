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أكدت شركة الشحن البحري اليابانية الضخمة "نيبون يوسن" (إن واي كي لاين)، اليوم الأربعاء، أنها علقت بالكامل مرور سفنها في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.

وقال متحدث باسم "نيبون يوسن" لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشركة اتخذت هذا القرار "لضمان سلامة الطاقم".

وبحسب صحيفة نيكاي اليابانية، فإن شركتي الشحن اليابانيتين الرئيسيتين الأخريين، "ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"كاواساكي كيسن"، قررتا بدورهما تجنب العبور في البحر الأحمر تماماً.

ودفعت هجمات الحوثيين العديد من شركات الشحن البحري، ومن بينها "ميرسك" الدنماركية، إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

ويمر نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى جنوب البحر الأحمر، لكن عدد الحاويات التي تمرّ في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف نوفمبر، وفق خبراء.

وفي 19 نوفمبر استولى الحوثيون على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" واحتجزوا أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً.

وكانت "نيبون يوسن" تدير هذه السفينة نيابة عن شركة بريطانية يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة قرّر العديد من كبريات شركات النفط ("شل" و"بي بي" و"قطر للطاقة") والشحن البحري تجنب البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

ودفعت هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية بالولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.