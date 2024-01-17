أستاذ بجامعة القدس: مصر هي الأخت والسند في معركة غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، إن مصر هي الشقيقة والسند في معركة غزة وبيان الخارجية المصرية يوم 7 أكتوبر أعطى سياجا لفلسطين عربيا ودوليا، مؤكدة ما حدث بسبب اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي أغلق الآفاق في وجه الشعب الفلسطيني.

وأكد أن خلال 103 أيام مصر أكبر سند في هذه المأساة وفتحت المستشفيات في زويد والعريش والقاهرة للعلاج بالمجان، ووصل إلى قطاع غزة 6000 شاحنة مصرية رغم الظروف الاقتصادية.

وأضاف الرقب، خلال ندوة "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة"، التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجي بمكتبة الإسكندرية، أن هناك 25 ألف شهيد، و79 ألف إصابة و600 جريح لا يستطيعون الخروج، مشيرا إلى أن 70% من البيوت هدمت في غزة، أن معركة غزة كشفت من يقف مع فلسطين وشعارات الغرب الكاذبة.

وواصل الدكتور علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عدوان عزة الحالي هو السادس والأسؤ منذ 1948، أن مواد اتفاقية جنيف تمنع القصف المدني أو التهجير القصري، ويضمن حماية المدنيين ووصل الإغاثة والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن المادة 59 تلزم جميع الدول المتعاقدة تسهيل نقل الإغاثة وحمايتها، موضحا أن هناك بالفعل في إزدواجية معايير في حالة الإغاثات.