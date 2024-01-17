العنف ضد المرأة: كيف كشف مقتل امرأة كينية كراهية النساء على الإنترنت؟

أثار القتل الوحشي لامرأة كينية شابة في شقة مستأجرة لفترة قصيرة غضبا عارما وكشف عن "المحيط" العنيف الذي يديم كراهية النساء عبر الإنترنت في البلاد.

تم تقطيع أوصال المرأة ووضع رفاتها في كيس بلاستيكي، وفقا لتقرير الشرطة الذي اطلعت عليه بي بي سي. وتقوم الشرطة بالتحقيق لكن المشتبه به لا يزال طليقا.

وقد تركت هذه القضية المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا، إيرونجو هوتون، يشعر "بالصدمة والغضب".

قال: "امرأة أخرى في العشرينات من عمرها لن تتمكن من وصول الأربعينيات من عمرها".

قبل أقل من أسبوعين، قُتلت شخصية اجتماعية كينية أيضا في شقة مستأجرة لفترة قصيرة في العاصمة نيروبي.

ويُشار إلى عمليات القتل هذه على نطاق واسع باسم جرائم القتل التي وقعت على موقع Airbnb لاستئجار الشقق في كينيا، لكن الشركة قالت لبي بي سي إنها حققت في الأمر ولم تحجز النساء أماكن إقامة عبر موقعها.

يشكل العنف القائم على الجندر مصدر قلق كبير في كينيا، ففي عام 2022، قالت 34 في المئة على الأقل من النساء إنهن تعرضن للعنف الجسدي، وفقا لدراسة وطنية.

وقد سلطت عملية القتل الأخيرة الضوء على زاوية مظلمة في وسائل التواصل الاجتماعي في كينيا والتي وُصفت بأنها "الغلاف الجوي"، حيث تم تبادل العديد من التعليقات التي تلقي باللوم على النساء في وفاتهن.

"مانوسفير" عبارة عن شبكة من المنصات عبر الإنترنت التي تركز على تعزيز الذكورية وتعمل في معارضة الحركة النسوية في البلاد.

وقال رجل كيني على موقع إكس: "أعتقد بصراحة أن لا شيء سيكون قادرا على وقف قتل النساء".

وأضاف أن الأمر "متروك للسيدات لوضع سلامتهن أولا"، مدعيا أن هذا هو "الخيار الممكن" الوحيد.

رداً على لوم الضحية المتفشي، بدأت أغنية "أوقفوا قتل النساء" في الانتشار في كينيا على موقع إكس.

وقالت إحدى النساء على موقع إكس: "لا أصدق أننا ما زلنا نرى قصصا عما يجب على النساء فعله وما لا ينبغي على الرجال فعله عندما يجب على الرجال التوقف عن قتل النساء أولا"، مضيفة أن "الأمر بسيط جدًا حقًا".

وقالت النائبة الكينية، إستير باساريس، لبي بي سي إنها لم تتفاجأ بإلقاء اللوم على الضحية عبر الإنترنت لأن كينيا "مجتمع ذكوري"، وينظر بازدراء للنساء.

وتقول إنها باعتبارها امرأة في نظر الجمهور، كانت هدفا للغة مهينة وغالبا ما كانت توصف بالـ "عاهرة".

بالنسبة للعديد من الناشطين، فإن استجابة الرجال الكينيين عبر الإنترنت "ليست غير شائعة".

وقال هوتون لبي بي سي إن هذه التعليقات لم تكن مجرد حالات معزولة لرجال يكرهون النساء، بل كانت مؤشرا على ثقافة أوسع من "كراهية المرأة".

"إن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل النصية القصيرة هي الساحة العامة الجديدة. وهي مساحات عامة للنقاش العام. ولا يزال المجتمع الكيني منقسمًا حول الأسباب التي تدفع إلى العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر".

وقال هوتون: "بالنسبة للبعض، فإن إلقاء اللوم على المرأة كضحية، وبالنسبة لآخرين، الإدانة الشاملة للرجال هي حجج مقبولة".

بينما قال أونيانجو أوتينو، الناشط البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يتحدى الروايات الضارة السائدة حول الذكورة المغايرة، لبي بي سي إن الرجال يتلفظون بلغة مهينة لأن "الوعد الأبوي" قد تم إزالته حيث تطالب النساء بمزيد من المساواة.

ويقول إن الرجال الكينيين تم تنشئتهم اجتماعيًا على الاعتقاد بأن مكانهم فوق النساء، لكن صعود الحركة النسائية جعل العديد من الرجال يشعرون بالضعف أو النزوح.

ويتنهد أوتينو قائلاً: "لم يتم تعليم أو تعليم العديد من الرجال كيفية التعايش مع النساء ككائنات بشرية متساوية".

ويقول إن العديد من الرجال يعانون من هذا الواقع. إن "المانوسفير" هو إلى حد ما وسيلة للنضال من أجل "وعد النظام الأبوي".

ويقول بحزم: "لقد تطور العالم بطرق عديدة. أما الرجال فلم يفعلوا ذلك".