باكستان تطرد السفير الإيراني وتستدعي سفيرها من طهران

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طردت باكستان، السفير الإيراني لديها اليوم الأربعاء، بعد الانتهاك الصارخ للسيادة الباكستانية واستدعت سفيرها من طهران.

وتمثل الخطوة زيادة التوترات بين البلدين عقب هجوم صاروخي نادر شنته إيران أمس الثلاثاء؛ مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 3 فتيات.

وأدانت باكستان، بشدة الهجوم ووصفته بـ"بانتهاك صارخ للسيادة الباكستانية".

وقالت الحكومة في وقت سابق، إنها تحتفظ بحق الرد على هذا العمل غير القانوني، ثم تبعت ذلك بالطرد والاستدعاء.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، أنه جرى إبلاغ الحكومة الإيرانية.

ويوجد السفير الإيراني لدى باكستان حاليا في إيران.

وأضافت الوزارة، أنه لن يتم السماح له بالعودة إلى باكستان في الوقت الراهن.

وجاء في البيان أيضا أن الحكومة الباكستانية قررت تعليق كل الزيارات رفيعة المستوى الجارية أو المقرر لها بين باكستان وإيران في الأيام المقبلة.

وأضاف البيان: "المسئولية عن العواقب سوف تقع مباشرة على عاتق إيران".

وأسفرت الضربات الإيرانية داخل إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، التي أدت إلى تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة "جيش العدل" الإسلامية المتشددة أمس الثلاثاء، عن مقتل طفلين وإصابة 3 فتيات.

وقال بيان الوزارة: "لطالما قالت باكستان إن الإرهاب تهديد مشترك لجميع الدول في المنطقة وأنه يقتضي تحركا منسقا".

وأضاف البيان، أن مثل تلك الأفعال الأحادية لا تتماشى وعلاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوض الثقة الثنائية.