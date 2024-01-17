جامعة الأقصر تجدد التعاون مع مؤسسة إنرووت للتنمية

- رئيس جامعة الأقصر: نفتح ذراعينا لجميع المؤسسات والهيئات لخدمة أبنائنا الطلاب والمجتمع المحلي

وقع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هاني السلاموني، المدير التنفيذى لمؤسسة إنرووت للتنمية، تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة، ومؤسسة إنرووت، وذلك بحضور الدكتور قرشي سعدي، مدير حاضنة مسار بجامعة الأقصر، ووليد علي، مسئول المشروع بمؤسسة إنرووت للتنمية.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تفتح ذراعيها لجميع المؤسسات والهيئات لخدمة أبنائنا الطلاب والمجتمع المحلي في المحافظة ومحافظات الصعيد.

من جانبه قال الدكتور هاني السلاموني، المدير التنفيذى لمؤسسة إنرووت للتنمية، إن إنرووت تفتخر بالشراكة مع جامعة الأقصر على مدار 5 سنوات شهدت العديد من النجاحات من خلال التعاون الفعال في تنفيذ مشروع مسار والعديد من المشروعات التنموية التي تهدف لدعم الشباب والسيدات بمحافظة الأقصر ودعم رواد الأعمال الشباب، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظة الأقصر بما يتماشى مع جهود الدولة وخطة مصر 2030.

وأضاف السلاموني، وتفتخر "إنرووت" بسنوات النجاح الماضية وتتطلع للمزيد من النجاحات بالتعاون مع جامعة الأقصر، والعمل لخدمة شباب وسيدات المحافظة وصعيد مصر.