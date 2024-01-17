أمير الكويت يطالب الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد وترسيخ الأمن

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان للمواطنين والمقيمين ومحاربة الفساد والمحسوبية، وترسيخ العدل والمساواة في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها.

وطالب الصباح، في كلمه اليوم أثناء أداء الحكومة القسم، بـ"تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، وقال "استعينوا بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة".

وأضاف، "اتبعوا سياسة الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية، وفعلوا أدواتكم الإعلامية، ذللوا العقبات التي يواجهها المواطنون، وتلمسوا احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية التعليم والصحة والإسكان.. وغيرها".

ودعا إلى "ترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة وطننا الغالي وتحقق مصالح أبنائه الأوفياء، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية"، مشددا على ضرورة التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة القسم أمام أمير الكويت بعد صدور أمر أميري باعتماد التشكيل الجديد، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وشملت الحكومة الجديدة 13 وزيراً غالبيتهم وزراء جدد عدا 3 وزراء هم الإعلام، والشئون الاجتماعية، والصحة، كانوا وزراء في الحكومة السابقة.

كما شملت الوزارة 3 شيوخ من أسرة الصباح هم رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم ووزير الدفاع، والداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، ووزير الشئون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح.

وتضمنت التعيينات الجديدة عماد العتيقي وزيراً للنفط، وأنور المضف وزيراً للمالية، وعبدالله علي اليحيا وزيرا للخارجية، وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام.

ولم يعين الشيخ محمد صباح السالم نائب أول لوزارته كما هو معهود في أغلب الحكومات السابقة، كما أن التشكيل الجديد دمج وزارة الدفاع مع الداخلية.

ولم يكن وزير الخارجية الجديد من أبناء أسرة الصباح.

وشملت باقي الوزارت أحمد العوضي وزيراً للصحة، وسالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء، والنائب في البرلمان داود معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة والشباب، وعبدالله الجوعان للصناعة، وفيصل الغريب للعدل، ونورا المشعان للأشغال.

كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عين الأسبوع الماضي الشيخ محمد صباح السالم رئيسا للوزراء.