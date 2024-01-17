وكيل تعليم أسيوط يوجه بتحري الدقة في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عبدالعزيز زنار، اجتماعا لبحث الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية بقاعة تنمية المهارات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية.

حضر الاجتماع وكيل المديرية، محمد إبراهيم، ومدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، سيد الشريف، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، آمال إسماعيل، ومدير إدارة شئون الطلبة، حسام محمود، ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية، أمجد عزت، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة، على المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول.

وقال مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 74157 طالب في 334 لجنة امتحانية.

وأضاف الشريف، أن الاجتماع تضمن مطالبة رؤساء اللجان على الدقة فى أعمال الإمتحان والهدوء والانضباط داخل اللجان، موجهاً مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

ولفت إلى أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارى تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية على مدار الساعة.



