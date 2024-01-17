حماس: قدمنا تصورا لتبادل الأسرى إلى الأشقاء في مصر وقطر لكن الاحتلال يماطل

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «أي عملية لإطلاق سراح الأسرى يجب أن تستند إلى وقف كامل وشامل للعدوان على قطاع غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الحركة تلقت بعض المبادرات والأفكار من الأشقاء في مصر وقطر والوسطاء، وقدمت تصورًا للتعامل مع تلك الأفكار».

وأكمل: «قدمنا تصورا للتعامل مع تلك الأفكار، ونُقل إلى الأشقاء في مصر وقطر، وهذا التصور يحقق ما نريد ويفضي في نهاية الأمر لإنجاز التبادل بشكل ترضاه المقاومة وشعبنا».

وأشار إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يماطل من جانبه في هذا الملف»، قائلًا إن «حكومة الحرب تحاول استخدام الملف دون السعي للوصول إلى أي حلول».

ولفت إلى أن «حكومة الاحتلال تريد كسب الوقت لاستمرار العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر»، منوهًا أنها «غير معنية بحجم الجرائم بحق شعب فلسطين».

وذكر أن «الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالخسائر في جيش الاحتلال وصفوف الأسرى لدى المقاومة؛ الذين تتشدق حكومة نتنياهو عليهم وبسعيها لإطلاق سراحهم».