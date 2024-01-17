وزير النقل يوقع مع محافظي الغربية والجيزة بروتوكولي تعاون لتنسيق النقل الداخلي

وقع وزير النقل، كامل الوزير، ومحافظ الغربية، طارق رحمي، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة الغربية، وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لإدارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية بما يمتلكه من أصول، وكذلك طرح احتياجات المحافظة من توفير وسائل مواصلات آمنة واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في محافظة الغربية لرفع دعم المرفق عن كاهل المحافظة وتدبير إيرادات.



وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا يأتي في إطار الدور الحيوي لوزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري وقيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي (ركاب-بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان لها.



كما قام وزير النقل ومحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بحضور وزير التنمية المحلية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة، وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لتدبير احتياجات المحافظة من وسائل مواصلات نقل جماعي آمنة واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في كافة ربوع المحافظة، وربط مدنها ببعضها البعض وربطها بمدينة الجيزة وبعض أحياء القاهرة طبقا لاحتياجات المحافظة، وبعد التنسيق اللازم معها وذلك للقضاء على العشوائية في مجال النقل.



وأشار الوزير إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة، وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية، وتوفير خدمات نقل متميزة.



وأكد أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح كافة أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة كافة أنشطة النقل البري والإشراف والرقابة على تنفيذها، فضلا عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية إسناد إدارة المرفق إلى القطاع الخاص والإشراف والرقابة على التنفيذ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.



وقال وزير النقل إن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى جانب القيام بتنظيم النقل داخل المحافظات، يقوم بتنظيم الربط بين المحافظات من خلال شركات الوزارة ثم من خلال القطاع الخاص المتميز، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة والمحافظة على استمراريتها واستدامتها.



من جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي التنمية المحلية والنقل لمتابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء على أرض المحافظات.



وأكد آمنة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات وأجهزة وهيئات وزارة النقل لإيجاد منظومة نقل جماعي منظم لأبناء جميع المحافظات، وتسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتوفير وسائل نقل حضارية ومميزة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع الطرق والنقل والتي ساهمت في تغيير نمط حياة المواطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى تشجيع الدولة خلال الفترة الحالية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة فى كافة المجالات الخدمية وعلى رأسها مجال النقل للمساهمة في رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.



وقال وزير التنمية إن هناك متابعة من الوزارة لتنفيذ تلك مشروعات النقل الداخلي والجماعي، والتي سبق توقيعها بين وزارة النقل والمحافظات المصرية للمساهمة في توفير وسائل نقل تليق بالمواطن المصري وربط عواصم المحافظات بالمدن والمراكز الداخلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة للمواطن وضمان استمراريتها، وتحديث أسطول النقل الداخلي والجماعي بالمحافظات.