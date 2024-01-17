باكستان تستنكر هجوما إيرانيا عابرا للحدود استهدف جماعة مسلحة

شنت إيران ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ داخل باكستان المجاورة ، ما أسفر عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة "جيش العدل" الإسلامية المتشددة يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن غضبها إزاء "الانتهاك غير المبرر" للمجال الجوي للبلاد. وقالت إن طفلين قتلا وأصيبت ثلاث فتيات.

وانتقدت باكستان وقوع الهجوم على الرغم من أن هناك عدة قنوات اتصال بين البلدين.

واستدعي القائم بالأعمال الإيراني إلى الوزارة احتجاجا على ذلك.

وفي الأشهر الماضية، بدأت إيران مشاريع مشتركة مع باكستان المسلحة نوويا. ومؤخرا هذا الأسبوع، أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وكان "جيش العدل" ، وهي جماعة سنية ، قد أعلن في الماضي مسؤوليته عن عدة هجمات في جنوب شرق إيران حيث يقاتل من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة.

ويتبع معظم سكان المحافظة الإيرانية المذهب السني.

وتصنف كل من الولايات المتحدة وإيران "جيش العدل" منظمة إرهابية. ويقال إن الجماعة المسلحة لديها عمليات كبيرة في باكستان، التي تقع على الحدود مع محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وألقى "جيش العدل" باللوم على الحرس الثوري الإيراني في الضربات. وشاركت ست طائرات مسيرة وعدة صواريخ على الأقل في الهجوم الذي وقع في المنطقة الحدودية الجبلية، وفقا لبيان صادر عن الجماعة المسلحة على تليجرام.

وقال "جيش العدل" إن الضحايا من أقارب أعضاء في الجماعة وإن الضربة ألحقت أضرارا بعدة منازل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الحرس الثوري إنه هاجم أهدافا في العراق بصواريخ باليستية مما أثار غضب الحكومة في بغداد. وقالت إيران إنها كانت تلاحق "مقر تجسس" إسرائيلي يقع في أربيل.