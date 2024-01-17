وزير الخارجية: بلينكن لم يطلب من إسرائيل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لم يطلب من إسرائيل (خلال زيارته الأخيرة لها) الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني ورج جيرابتريتيس، اليوم الأربعاء، أن بلينكن تحدث عن أهمية العمل على تعدي هذه الأزمة وتغير أسلوب الممارسة العسكرية من قِبل إسرائيل وضرورة المحافظة على أرواح المدنيين واتخاذ خطوات فعلية للتوصل إلى ذلك.

وأشار إلى أن حديث بلينكن لم يصل إلى المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وشدد على أن موقف مصر هو ضرورة أن يكون وقف فوري لإطلاق النار، لافتًا إلى أن الأزمة في غزة تلقي بظلالها على الضمير الإنساني.

وحذر من الأضرار التي تنتج عن هذا الصراع على المدنيين الأبرياء، مؤكدًا مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار .