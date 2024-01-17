فوجئ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعودة عبارة "بتوقيت تاسعة البهاء"، حيث تواجدت العبارة في بيان سرايا القدس، ليل الاثنين الماضي، بعد استهداف مستوطنة سديروت بإحدى أضخم رشقات الحرب من شمال قطاع غزة، وهو أمر غير متوقع بعد إعلان جيش الاحتلال سيطرته على الشمال.

ونستعرض سويا أهم المعلومات عن "توقيت تاسعة البهاء".

- حرب نفسية

أكد تقرير مصغر للتايمز الإسرائيلية سابقا وجود بعد إعلامي لتوقيتات الرشقات الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية، إذ اعتادت كتائب القسام انتقاء وقت نشرة السابعة مساءً، وكذلك وقت الذروة عند الظهيرة، ولكن سرايا القدس بحسب الصحيفة كانت تفضل تاسعة البهاء مساءً لهدف إعلامي مختلف.

- سبب التسمية

يعود اسم توقيت ساعة البهاء وفقًا لتصريحات قيادي سرايا القدس لقائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا، الذي اعتاد شن الرشقات الصاروخية في التاسعة مساءً خلال هجمات عام 2019، والتي استهدف خلالها مهرجان سديروت يوم 25 أغسطس 2019 أثناء حضور بنيامين نتنياهو.

وتم اغتيال بهاء أبو العطا في 12 نوفمبر 2019 بحسب بي بي سي، من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي؛ بهدف ردع الهجمات الصاروخية لسرايا القدس.

وذكر موقع اندبندنت نيوز، أن سرايا القدس شنت هجوما في الـ9 مساءً تحديدا المعروفة باسم "تاسعة البهاء" رشقة صاروخية من 190 صاروخا على مختلف المستوطنات، بينها تل أبيب، كما أفادت تصريحات لقياديين بسرايا القدس بأن انتقاء التوقيت له دلالة على استمرار خطر الصواريخ من بعد اغتيال أبو العطا.

- معارك تالية

تكرر حضور "تاسعة البهاء" في الاشتباكات التي تلت أحداث حي الشيخ جراح، إذ أكدت وكالة مهر الإيرانية انطلاق رشقات صاروخية بتوقيت تاسعة البهاء خلال الاشتباكات.

وشهد العام التالي 2022 انطلاق معركة وحدة الساحات، ووفقا لبيان لسرايا القدس أطلقت رشقة من 100 صاروخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية بتوقيت تاسعة البهاء، وأكد جيش الاحتلال بعدها إصابة 45 بالمستوطنات.

وأكد أبو حمزة المتحدث الرسمي لسريا القدس، في الأيام الأولى لمعركة طوفان الأقصى، وجود حضور لتاسعة البهاء في المعركة، كما تم الإعلان عن 5 رشقات صاروخية بتوقيت البهاء بداية المعركة.